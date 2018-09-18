أبو قير للأسمدة تدرس إنشاء مشروع الميثانول

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أبو قير للأسمدة اليوم الثلاثاء في بيان للبورصة إنها تدرس إنشاء مشروع الميثانول.

وأضافت الشركة أنه تراجع حاليًا كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لطرحها على المكاتب المتخصصة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع.

وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال في تصريحات سابقة إن مشروع مشتقات الميثانول الجديد بدمياط تبلغ استثماراته 50 مليون دولار.

وتعمل أبو قير للأسمدة، في إنتاج وتصنيع الكيماويات والأسمدة والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها وشرائها وبيعها.

وتعد الشركة إحدى الشركات الرائدة بمجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية في مصر.

والشركة، ضمن الشركات الخمس التي أعلنت الحكومة رسميا طرح حصص إضافية منها، ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وتعتزم الحكومة طرح 30% من أسهم الشركة في البورصة، على أن تحتفظ الحكومة بنحو 61% من حصة المال العام في الشركة.