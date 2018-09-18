أكثر الكلمات إنتشاراً

حماية المستهلك بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

أبو قير للأسمدة تدرس إنشاء مشروع الميثانول

10:55 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
أبو قير للأسمدة تدرس إنشاء مشروع الميثانول

أبو قير للأسمدة

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أبو قير للأسمدة اليوم الثلاثاء في بيان للبورصة إنها تدرس إنشاء مشروع الميثانول.

وأضافت الشركة أنه تراجع حاليًا كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لطرحها على المكاتب المتخصصة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع.

وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال في تصريحات سابقة إن مشروع مشتقات الميثانول الجديد بدمياط تبلغ استثماراته 50 مليون دولار.

وتعمل أبو قير للأسمدة، في إنتاج وتصنيع الكيماويات والأسمدة والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها وشرائها وبيعها.

وتعد الشركة إحدى الشركات الرائدة بمجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية في مصر.

والشركة، ضمن الشركات الخمس التي أعلنت الحكومة رسميا طرح حصص إضافية منها، ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وتعتزم الحكومة طرح 30% من أسهم الشركة في البورصة، على أن تحتفظ الحكومة بنحو 61% من حصة المال العام في الشركة.

شركة أبو قير للأسمدة البورصة المصرية مشروع الميثانول طارق الملا وزارة البترول

الخبر التالى:

الرقابة المالية تصدر قرارًا بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات بالبورصة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان