الليرة التركية تنخفض مقابل الدولار وتمحو مكاسب رفع الفائدة

القاهرة- وكالات:

نزلت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد.

وقالت وكالة رويترز اليوم إن العملة التركية سجلت 6.3800 ليرة بحلول الساعة 0628 بتوقيت منخفضة عن سعر إغلاق يوم الإثنين البالغ 6.3150 ليرة. ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة حريت بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28% في إيش بنك.

ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر البنوك في البورصة.