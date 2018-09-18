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التجارة ترفع قيمة الرسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لـ 500 جنيه للطن

10:38 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
التجارة ترفع قيمة الرسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لـ 500 جنيه للطن

وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار

كتبت- إيمان منصور:

أصدر وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن وذلك لمدة عام، بحسب بيان للوزارة حصل مصراوي عليه.

ويستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة بمصر، بالإضافة إلى إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين، بحسب بيان الوزارة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن هذا القرار جاء كنتيجة للبيانات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها مما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة.

"تم تسليم نحو 618.5 ألف طن فقط من الأسمدة خلال الفترة من مارس وحتى يونيو الماضي من إجمالي 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة"، بحسب البيان.

وجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 685 لسنة 2013بشأن فرض رسم صادر على صادرات قد أعفى الشركات المصدرة من رسم الصادر حال حصولها على شهادة من وزارة الزراعة تفيد بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها للوزارة.

رسم الصادر الأسمدة الأزوتية وزير التجارة والصناعة

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