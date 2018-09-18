بنكا قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي يرفعان سعر شراء الدولار

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر شراء الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر سعر كل من الشراء والبيع في 8 بنوك أخرى.

ورفع بنكا قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي سعر شراء الدولار قرشا واحدا إلى 17.87 جنيه، بينما ثبت البنكان سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة والبركة والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.