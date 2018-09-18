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بنك التنمية الصناعية يشارك في قرض دولار بقيمة 70 مليون دولار

07:30 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
بنك التنمية الصناعية يشارك في قرض دولار بقيمة 70 مليون دولار

دولار جديد

كتبت- منال المصري:

قال عصام مرسي، رئيس قطاع ائتمان الشركات في بنك التنمية الصناعية، إن البنك وافق على المشاركة في قرض دولاري بقيمة 70 مليون دولار، بالتعاون مع أربعة بنوك، لتمويل مشروع تصنيع زراعي في إحدى محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن حصة مصرفه في القرض تبلغ 10 ملايين دولار، وأنه سيتم التوقيع على عقود القرض، نهاية الشهر الجاري.

وقال إن أجل القرض يبلغ عام واحد فقط.

وبحسب مرسي، فإن إجمالي محفظة ائتمان الشركات بلغت 6.5 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، تتوزع بين 5.1 مليار جنيه قروض مباشرة و1.4 مليار جنيه قروض غير مباشرة تتمثل في تسهيلات ئتمانية وخطابات ضمان.

وقال إن البنك يستهدف زيادة محفظة الائتمان بنحو 30% في نهاية العام الجاري.

بنك التنمية الصناعية عصام مرسي قرض دولار

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