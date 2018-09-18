البنك الأهلي يلغي شرط "إخطار السفر" لتفعيل بطاقات الائتمان في الخارج

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر إلغاء الشرط الخاص بتقديم إخطار بالسفر "Travel Note"، لتفعيل البطاقات الخاصة بالعملاء لاستخدامها خارج مصر.

وأشار المصدر إلى أن البنك أصدر هذا القرار من أجل تبسيط وتطوير إجراءات العمل الخاصة ببطاقات البنك الأهلي.

وأضاف أن القرار نص على أنه "تقرر عدم تقييد العملاء بتقديم إخطار السفر حال سفرهم للخارج حتى لا يضطر العميل إلى الاتعاضة عن استخدام بطاقات البنك الأهلي ببطاقة بديلة خارج مصر".

وقال إن القرار هدفه "حرص البنك على تقديم خدمة مميزة لعملائه بما ينعكس بالإيجاب على تحسين محفظة البنك الأهلي المصري من البطاقات".

وأشار المصدر إلى أن القرار تضمن "مراعاة إخطار العملاء في حالة اتصالهم بخدمة العملاء، بإمكانية استخدام البطاقات دون التقييد بتقديم إخطار السفر، وذلك وفقا للمحددات المسجلة على الأنظمة للاستخدام خارج مصر".

وألغى البنك المركزي كافة القيود على استخدام وتحويل الأموال والبطاقات خارج مصر مع توافر العملة الصعبة للبلاد عقب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.