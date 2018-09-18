الحكومة تتعاقد على توريد 40 ألف طن أرز أبيض شهريا بـ 7.5 جنيه للكيلو

كتبت- إيمان منصور:

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، باتحاد الصناعات، اليوم الاثنين، لمصراوي، إن هيئة السلع التموينية تتعاقد حاليا مع مضارب الأرز من القطاع الخاص والعام، على توريد نحو 40 ألف طن أرز أبيض محلي، شهريا،وذلك لمدة 3 أشهر.

وأضاف شحاته أن التعاقد مع مضارب الأرز سيكون بنفس الأسعار التي تم التوريد بها خلال الأشهر الماضية وهي 7.5 جنيه للكيلو الأرز الأبيض.

وقال إن هيئة السلع التموينية حصلت على كميات الأرز الأبيض التي تعاقدت عليها مع المضارب لشهر سبتمبر الجار بالكامل.

وكانت الحكومة أعلنت في يونيو الماضي، فتح باب استيراد الأرز الأبيض، وكذلك الشعير لأول مرة، لزيادة المعروض وضبط السوق، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس جودة الأرز المصري، وذلك بعدما قررت خفض المساحات المنزرعة لترشيد المياه.

ويأتي ذلك بعدما قررت الحكومة خفض مساحات زراعة الأرز هذا الموسم، من مليون و100 ألف فدان إلى حوالي 820 ألف فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، لكن المساحة التي تمت زراعتها بعد إضافة المساحات المخالفة تصل إلى نحو مليون فدان.

وتستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة في سبتمبر الجاري، خاصة مع وجود فائض من العام الماضي.

وبدأ موسم التوريد المحلي للأرز الشعير من الفلاحين إلى الحكومة منذ أول أمس السبت ويستمر لمدة شهرين.