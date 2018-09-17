بنك مصر يوافق على ضخ 165 مليون دولار لهيئة البترول لاستيراد شحنات خام كويتي

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر، لمصراوي، إن البنك وافق اليوم الاثنين، على ضخ 165 مليون دولار لفتح اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بهدف استيراد شحنات خام كويتي.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للبترول ستقوم باستيراد شحنات الخام الكويتي من مؤسسة البترول الكويتية، وأن أجل التسهيل الائتماني يبلغ عاما واحدا.

وقال المصدر إن البنك وافق على فتح التسهيلات الائتمانية بعد أن تسلم موافقة البنك المركزي وضمانة وزارة المالية.

ويشترط البنك المركزي على البنوك قبل ضخ أي قروض للبترول أو الكهرباء الحصول علي موافقته بهدف تجنب مخاطر التركز.