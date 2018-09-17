أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

بنك مصر يوافق على ضخ 165 مليون دولار لهيئة البترول لاستيراد شحنات خام كويتي

09:48 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
بنك مصر يوافق على ضخ 165 مليون دولار لهيئة البترول لاستيراد شحنات خام كويتي

بنك مصر

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر، لمصراوي، إن البنك وافق اليوم الاثنين، على ضخ 165 مليون دولار لفتح اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بهدف استيراد شحنات خام كويتي.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للبترول ستقوم باستيراد شحنات الخام الكويتي من مؤسسة البترول الكويتية، وأن أجل التسهيل الائتماني يبلغ عاما واحدا.

وقال المصدر إن البنك وافق على فتح التسهيلات الائتمانية بعد أن تسلم موافقة البنك المركزي وضمانة وزارة المالية.

ويشترط البنك المركزي على البنوك قبل ضخ أي قروض للبترول أو الكهرباء الحصول علي موافقته بهدف تجنب مخاطر التركز.

بنك مصر الهيئة العامة للبترول اعتمادات مستندية شحنات خام كويتي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان