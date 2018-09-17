هيكل: القلعة استثمرت 18.6 مليار جنيه العام الماضي في الطاقة والتكرير

كتب- مصطفى عيد:

قال أحمد هيكل الرئيس التنفيذي لشركة القلعة للاستشارات المالية، إن المجموعة استثمرت 18.6 مليار جنيه العام الماضي في مجالات الطاقة والتكرير منها بقيمة 909 مليون دولار في الشركة المصرية للتكرير، والباقي في الطاقة الشمسية بنبان، أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، بالإضافة إلى نشاط الشركة في توصيل الغاز للمنازل وافتتاح 10 محطات بنزين.

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن مؤشرات الاستثمار في مصر خلال عام 2017-2018 اليوم الاثنين، إن من بين المجالات التي استثمرت فيها الشركة أيضا العام الماضي إدارة المخلفات، والفحم والنقل النهري والثروة الحيوانية والطباعة.

وقال أحمد هيكل إن مجموعته والشركات التابعة تستثمر بين 90 و100 مليون جنيه في المسؤولية المجتمعية سنويا لها في عدد من المجالات سواء في مجال حماية البيئة أو التعليم، أو غيرها.

وقال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إن قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الاستثمارية الأخرى وحل أزمة الطاقة ساهم في توسع الشركة بقيمة 18 مليار جنيه، لإنشاء 6 مصانع مواد بناء في محافظة سوهاج، على رأسها مصنع أسمنت باستثمارات 6 مليارات جنيه.

وأضاف أن هذه المشروعات تشمل أيضا تشغيل 3 خطوط درفلة جديدة بمصانع مجموعة حديد المصريين تنتج 2 مليون طن سنويا، وإضافة خط إنتاج حديد مختزل بمصنع المجموعة بالعين السخنة.

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها شركته في مجال المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنها مبادرة الـ 40 قرية والتي تم الانتهاء خلالها من تجديد 14 قرية وسيتم تسليم القرية الـ15 في الروضة بشمال سيناء في نوفمبر المقبل.

وقال أبو هشيمة إن هناك مبادرة عن إعداد القادة سيتم الإعلان عنها قريبا لتدريب 50 شابا بمركز إعداد القادة تم اختيارهم من ضمن 3 آلاف شخص، بالإضافة إلى غيرها من مبادرات المسؤولية المجتمعية.