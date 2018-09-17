  • عاجل:تركي آل الشيخ يرد على رفض "المصري" مكافأة الفوز على اتحاد العاصمة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    05:02 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه صباح اليوم.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

    الدولار سعر الدولار بنك مصر البنك الأهلي المصري

    الخبر التالى:

    هيكل: القلعة استثمرت 18.6 مليار جنيه العام الماضي في الطاقة والتكرير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان