الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه صباح اليوم.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.