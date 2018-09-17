الاستثمار: تأسيس أكثر من 19 ألف شركة جديدة خلال العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي 19836 شركة، بحسب ما أعلنته وزيرة الاستثمار، سحر نصر اليوم الإثنين.

وانقسم عدد الشركات الجديدة ما بين 9078 شركة وفقًا لقانون 159، و10719 شركة وفقًا للاستثمار الداخلي و39 شركة مناطق حرة، بحسب ما أعلنته وزارة الاستثمار اليوم في مؤتمر صحف

وبلغت قيمة مساهمات المصريين في تأسيس هذه الشركات 24164 مليون جنيه بنسبة 88% ومساهمات العرب 2237 مليون جنيه بنسبة مساهمة 8% ومساهمات الأجانب 1083 مليون جنيه بنسبة 4%.

ووفرت الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي نخو 59.591 ألف فرصة عمل، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار.