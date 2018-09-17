البورصة تواصل تراجعها وسط حذر في تعاملات العرب والأجانب

كتبت- إيمان منصور:

واصلت البورصة المصرية، تراجعها مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته جلسة الأمس، والتي تعد أسوء جلسات البورصة منذ بداية العام.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.71% بنهاية جلسة اليوم، إلى مستوى 14650 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.38%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.13%.

وقال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، إن البورصة قلصت خسائرها خلال جلسة اليوم، بعد تردد أنباء عن تصالح في قضية "التلاعب بالبورصة"، التي كانت السبب الرئيسي في خسائر جلسة الأمس.

وأضاف لمصراوي، إن أسعار أسهم الشركات التي تراجعت بالأمس، شهدت تحسنا بنهاية جلسة اليوم نتيجة تردد أنباء عن التصالح في القضية، حيث ارتفعت أسهم المجموعة المالية هيرميس بنهاية جلسة اليوم بنحو 3.1% بعدما شهدت تراجعا خلال جلسة أمس بنسبة 4.11%، كما قلصت شركة القلعة خسائر أمس من انخفاض بنسبة 3% تراجع إلى 0.96%.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت أول أمس السبت، إعادة حبس عدة متهمين على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة بـ "التلاعب بالبورصة" منهم علاء وجمارل مبارك وأشخاص لهم علاقة بشركات مقيدة في البورصة.

ومن ضمن الأشخاص الذين قررت المحكمة حبسهم ياسر الملواني نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في المجموعة المالية هيرميس، وعمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بشركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، وحسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، المتهمين في نفس القضية.

وقال زكريا إن جلسة أمس تعد الأسوء منذ بداية العام الجاري، موضحا أن هناك عدة عوامل تسببت في تلك الخسائر بخلاف قضية التلاعب بالبورصة، ومنها حالة الضعف العام التي يمر بها السوق في الفترة الأخيرة، إلى جانب التأثر بالأوضاع العالمية وما يحدث في الأسواق الناشئة من اضطرابات وموجات بيع، إلى جانب رفع تركيا أسعار الفائدة الرئيسية إلى 24%.

وأشار إلى أن هناك حذرا من العرب والأجانب في دخول السوق حاليا تأثرا بما يحدث في الأسواق الناشئة بشكل عام، مؤكدا أن السوق بحاجة إلى قوة شرائية جديدة تقوده إلى الصعود، "وهو ما ينتظر أن يحدث مع بدء برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الأخير من العام الحالي".

وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية في 5 شركات بالبورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري.