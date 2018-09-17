وزير قطاع الأعمال: 48 شركة حكومية تخسر 7.4 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، اليوم الإثنين، إن 48 شركة من شركات القطاع تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه بحسب نتائج أعمالها في العام المالي قبل الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الشركات التابعة للوزارة يبلغ عددها 121 شركة، بعدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل.

وتابع أن 73 شركة من شركات القطاع تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه سنويًا، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.

وضمن الشركات الخاسرة 26 شركة فقط تتسبب في 90% من إجمالي خسائر القطاع، وفقًا لمال قاله الوزير.

وأضاف أن هذه الشركات تتركز في 4 قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية.

وتخطط الوزارة لبيع أراضي 14 محلجا، من بين 25 محلجا تمتلكها، واستغلال حصيلة البيع في تطوير شركات الغزل والنسيج، بحسب توفيق.

وتوقع الوزير أن تبلغ حصيلة بيع أراضي المحالج نحو 27 مليار جنيه.

"أراضي الـ 14 محلج وسط الكتلة السكانية وهنحتاج نغير نشاطها من صناعي لسكني.. وسنستخدم حصيلة بيعها كلها في تطوير وتحديث 32 شركة غزل ونسج بالإضافة إلى باقي المحالج التي سنحتفظ بها، وسنوفر لها أحدث المعدات والماكينات"، بحسب ما قاله الوزير.