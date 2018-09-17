أسعار الذهب ترتفع عالميًا وتستقر محليًا

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند نفس مستويات الأمس، وسط تحركه عالميًا في نطاق ضيق.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 602 جنيه وهو سعر الأمس، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 516 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 688 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو4816 جنيهًا.

وقال نجيب إن أسعار الذهب استقرت نتيجة تحرك المعدن الأصفر في نطاق ضيق مما يجعل أثره ضعيف محليا.

وعالميا ارتفع الذهب يوم الاثنين مع سعي المستثمرين لجني المكاسب السريعة مستغلين تحرك المعدن داخل نطاق ضيق في الفترة الأخيرة وسط تصاعد التوترات التجارية الصينية الأمريكية واحتمالات أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مجددا.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1195.83 دولار للأوقية بعد أن نزل 0.6% يوم الجمعة عندما تكبد خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، بحسب وكالة رويترز.