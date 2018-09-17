"التجريبي" الأكثر زيادة.. أسعار الكتب الخارجية ترتفع 15% قبل الدراسة

كتبت- دينا خالد:

اكتفى هاني إبراهيم، صاحب مكتبة لبيع الكتب الخارجية في الفجالة، هذا العام بشراء نصف كمية الكتب التي اشتراها العام الماضي، خوفًا من أنت تطول بضاعته حالة الركود التي شهدها العام الدراسي الماضي.

يقول إبراهيم الذي التقاه مصراوي بمنطقة "الفجالة"، السوق الأشهر لبيع الكتب والأدوات المدرسية، إنه استرجع نحو ثلث الكتب التي اشتراها العام الماضي إلى دار النشر نظرًا لعدم بيعها بسبب ارتفاع أسعاره.

هذا العام ارتفعت الأسعار أكثر، لذلك اكتفى إبراهيم بشراء نصف الكمية التي اشتراها العام الماضي ليضمن بيعها بالكامل.

وارتفعت أسعار الكتب الخارجية هذا العام بنسبة تتراوح بين 7 و15%، بحسب المرحلة الدراسية، بحسب إبراهيم.

"أيه إللي يخليني اشتري كتب كتير وتقعد عندي زي السنة إللي فاتت في المخازن"، يقول إبراهيم.

وارتفعت أسعار مجموعة الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية لتتراوح بين 90 و150 جنيهًا، كما تتراوح مجوعة المرحلة الإعدادية بين 190 و250 جنيهًا، ويصل سعر مجموعة الكتب الخارجية للمرحلة الثانوية شعبة الأدبي إلى 400 جنيه، والشعبة العلمي إلى 500 جنيه، بحسب ما قاله إبراهيم.

وأرجع ابراهيم ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام، إلى ارتفاع أسعار الورق والأحبار والتغليف، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والنقل وأجرة العمال.

وفي جولة لمصراوي بمنطقة الفجالة، مع بداية موسم الاستعداد لعودة الدراسة الأسبوع المقبل، قال تجار لمصراوي إن أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية ارتفعت بنحو 7% للمرحلة الابتدائي، و10% للإعدادي والثانوي، ونحو 15% للكتب التجريبي.

ويقول فوزي صلاح، صاحب مكتبة لبيع الكتب الخارجية بالفجالة، إن أسعار الكتب الخارجية ارتفعت هذا العام بشكل ملحوظ، ليتراوح سعر الكتاب الخارجي للمرحلة الإبتدائية بين 25 و35 جنيها، ويرتفع للمدارس التجريبية لما بين 70 إلى 80 جنيهًا.

وبحسب صلاح فإن سعر الكتاب للمرحلة الإعدادية يبدأ من 40 إلى 50 جنيهًا، أما المرحلة الثانوية فتبدأ من45 إلى 70 جنيهًا للمادة الواحدة.

ويرى صلاح أن الإقبال أقل من المتوسط، ويقول إن البعض أصبح يستغنى عن شراء الكتاب الجديد مقابل أخذه من قريب أو جار أو أخ كبير، بدلًا من دفع مبلغ كبير.

ومع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، ارتفعت التكلفة على أولياء الأمور، كما توضح جيهان محمد، أم لثلاثة أبناء بالمرحلة الابتدائية.

وارتفعت تكلفة شراء الكتب الخارجية هذا العام لأبناء جيهان بنحو 70 جنيهًا للابنة الواحدة، بحسب ما تقوله لمصراوي.

تقول جيهان إن الأسعار ارتفعت هذا العام بشكل كبير، وخاصة أسعار الكتب التجريبي، حيث ارتفع سعر كتاب الرياضيات إلى 78 جنيهًا مقابل 60 جنيهًا العام الماضي، أي ارتفع بنحو 18 جنيهًا.

تكلفت جيهان نحو 276 جنيهًا مقابل شراء مجموعة الكتب الخارجية لابنتها الكبرى بالصف الخامس الابتدائي، ونحو 250 جنيهًا لابنتها بالصف الثالث الابتدائي، ونحو 180 جنيهًا لابنتها بالصف الأول الابتدائي.

رغم ارتفاع القيمة التي تكلفتها جيهان لابنائها والتي بلغت نحو 700 جنيهًا، إلا أنها لا تستطيع الاستغناء عن الكتب الخارجية وتعتبرها بديل للدرس الخصوصي يعينها في المذاكرة لهم.