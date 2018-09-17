وزير المالية لمصراوي: خفض الدين الخارجي لأقل من 80 مليار دولار في 2021

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي إلى ما دون الـ 80 مليار دولار بحلول 2021.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن خلال الأيام الماضية، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وأرجع مدبولي، هذه الزيادة إلى توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية لسد الفجوة التمويلية وحل أزمة النقص العملة الأجنبية في السوق.

وأضاف معيط في تصريحات لمصراوي: "مش المهم حجم الدين كام، المهم أن يكون الاقتصاد قوي علشان يقدر يخدم عليه، لكن طبعا كل ما حجم الدين ينخفض يكون أفضل".

وقال وزير المالية، إن "دولة مثل اليابان، ديونها وصلت إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي، لكن اقتصادها قوي، واقتصادنا خارج من ظروف صعبة، فضلا عن ظروف المنطقة المحيطة، وهو متأثر بالتأكيد من هذه العوامل، إضافة إلى الاضطرابات في الأسواق الناشئة".

وتابع: "من أهم الملفات التي نعمل عليها، تقليل حجم الدين، وزيادة إيرادات الدولة من خلال تحصيل المستحقات التي تعظم إيرادات الخزانة العامة، يعني مثلا اللي مبيدفعش ضرائب يدفع، وغيره".

وتعمل وزارة المالية حاليا، على استراتيجية من أجل هيكلة الدين وخفضه، تتضمن وضع سقفا للاقتراض المحلي والخارجي، من أجل خفض الدين العام إلى ما يتراوح بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقابل 97% و108% في العامين الماضيين، ووصولا إلى نحو 80% في 2020-2021.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

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