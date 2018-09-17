وزير التجارة: تشكيل فريق عمل لتنفيذ خطة النهوض بالصناعات اليدوية والحرفية

كتبت - إيمان منصور:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستشكل فريق عمل لتنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية، ليضم الفريق كافة الكيانات المعنية مثل غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للصناعات اليدوية، والجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف الوزير أن تنمية وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية باعتبارها أحد أهم الصناعات ذات الهوية الوطنية والتى لها بعد اجتماعى وثقافي كبير، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وتستهدف الوزارة تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة في كافة محافظات مصر، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وفقا للوزير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير برئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات مسعد عمران، ورئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية هشام الجزار، لبحث النهوض بقطاع الصناعات اليدوية والحرفية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وذكر الوزير أن خطة العمل سترتكز على الارتقاء بجودة المنتجات اليدوية المصرية وربطها بتصميمات مميزة، إلى جانب رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم في الأسواق الخارجية، وهو ما يتطلب العمل على رفع المهارات الفنية والتدريبية لكل من الحرفيين، والمصممين، والمصدرين العاملين بالقطاع.

وأشار إلى حرص الوزارة على التوسع في هذه الصناعات ليس فقط في التجمعات الصناعية، وإنما داخل كل بيت بهدف توفير فرص عمل أمام الشباب والفتيات بكافة المحافظات.

وستركز الخطة أيضا على خلق آليات تسويقية لترويج وتسويق منتجات الصناعات اليدوية داخل السوق المحلي وأيضا في الأسواق الخارجية، بهدف زيادة القدرة التصديرية للمنتجات الحرفية خاصة وأنها تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري لاعتمادها وبشكل كبير على الخامات المحلية، بحسب الوزير.

وقال رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعى وبتنسيق كامل مع المجلس التصديري للصناعات اليدوية إلى وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتقليدية المصرية ورفع كفاءة جودة المنتجات لزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.

وأشار مسعد عمران إلى أن اهتمام وزارة التجارة والصناعة بهذا القطاع الحيوي يمثل ركيزة أساسية لإحداث تنمية حقيقية فيه.

ووفرت غرفة الصناعات اليدوية خلال المرحلة الماضية العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع عدد من البنوك ومؤسسات المجتمع المدني لتدريب الحرفيين والارتقاء بإمكاناتهم وقدراتهم الفنية، وفقا لعمران

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، إن المجلس أعد استراتيجية لتنمية صادرات قطاع الصناعات اليدوية والحرفية ترتكز على عدد من المحاور، أهمها تطوير المنتج بدءا من المادة الخام وحتى وصوله كمنتج نهائى إلى المستهلك، وتوفير البيئة المواتية لنمو هذه الصناعات، فضلاً عن تعزيز دور المؤسسات والجهات الداعمة لهذه النوعية من الصناعات.

وتمتلك مصر حوالي 90 تجمعا يدويا في العديد من الصناعات الحرفية واليدوية، بحسب هشام الجزار.

وأضاف الجزار أن المجلس التصديري يستهدف الوصول بصادرات القطاع من حوالي 200 مليون دولار حاليا إلى 450 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا بين كافة أجهزة الوزارة وغرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديرى للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث طفرة سريعة في معدلات إنتاجية الحرفيين وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.