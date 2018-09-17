وزير قطاع الأعمال: ندرس جذب مستثمر عالمي لتصنيع سيارة في مصر بمكون محلي

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- محمود بكار:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين إن الوزراة تبحث مع وزارة الصناعة، وضع خطة لاستقدام شريك عالمي، لتصنيع طراز من طرازات السيارات، بالشراكة مع شركة النصر للسيارات.

وأوضح الوزير "لدينا 11 شركة تجميع سيارات في مصر لكن قيمتها المضافة قليلة، نحاول إقناع شركة كبيرة لتصنيع طراز واحد من موديلاتها في مصر، يجيبوا اسطمبات إلى مصنع في مصر، باستخدام مكون محلي، ويكون غالبية الإنتاج موجه للتصدير".

وضرب الوزير مثالًا لشركة رينو وفرعها بالمغرب، حيث تنتج طرازين وتنتجه في رومانيا، لأنها اختارت أن تكون هذه المنصة لتصدير منتجاتها.

وتابع شركة النصر للسيارات بها معدات في حالة فنية ممتازة رغم توقف الشركة من 2009، لن بيع أصول الشركة ولا أسهمها، وسأدخل مع مستثمر في شراكة مقابل نسبة في الأرباح.

"العائد المالي ليس الهدف الأساسي، أإخد نسبة أرباح من شركة كبيرة تعمل أفضل من ملكية 100% من شركة خاسرة".

وقال الوزير، إن الوزارة قد تتجه لدمج شركتي النصر للسيارات والهندسية للنقل، إذا جاء مستثمر يريد استخدام مساحة ومعدات الشركتين.

"أما في حال وجود مستمثر للنصر للسيارات فقط، فلدينا خطة لتطوير الهندسية للنقل، بتطوير مصنعين لإنتاج وتصدير مكونات السيارات للتصدير"، بحسب الوزير.