بالم هيلز: ياسر الملواني لم ولن يكون له أي منصب تنفيذي بالشركة

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة بالم هيلز للتعمير إن ياسر الملواني، أحد المحتجزين في قضية المعروفة إعلاميًا التلاعب بالبورصة، يشغل منصب عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة بالشركة.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الإثنين أنه لم ولن يكون له أي منصب تنفيذي بالشركة.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت الماضي، بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد معروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة، كما شمل قرار الحبس حسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، المتهمين في نفس القضية.