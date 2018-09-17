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    بالم هيلز: ياسر الملواني لم ولن يكون له أي منصب تنفيذي بالشركة

    12:31 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    بالم هيلز: ياسر الملواني لم ولن يكون له أي منصب تنفيذي بالشركة

    شعار تابع لشركة بالم هيلز

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة بالم هيلز للتعمير إن ياسر الملواني، أحد المحتجزين في قضية المعروفة إعلاميًا التلاعب بالبورصة، يشغل منصب عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة بالشركة.

    وأضافت في بيان صحفي اليوم الإثنين أنه لم ولن يكون له أي منصب تنفيذي بالشركة.

    وأمرت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت الماضي، بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد معروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة، كما شمل قرار الحبس حسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، المتهمين في نفس القضية.

    بالم هيلز للتعمير ياسر الملواني التلاعب بالبورصة

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