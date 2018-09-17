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    وزير قطاع الأعمال العام يعلن اتجاه الحكومة لإغلاق "القومية للأسمنت"

    11:58 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
    وزير قطاع الأعمال العام يعلن اتجاه الحكومة لإغلاق "القومية للأسمنت"

    أرشيفية لمصنع أسمنت

    كتبت- شيماء حفظي:

    قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الوزارة تسلمت التقرير النهائي الخاص بشركة القومية للأسمنت، منذ 3 أسابيع وأن "الاحتمال الأكبر هو إغلاق الشركة".

    وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة سينعقد اليوم، لدراسة نتائج التقرير الذي أعده الاستشاري المختص بدراسة أوضاع الشركة القومية للأسمنت وجدوى استمرارها.

    "مجلس الإدارة سيتخذ القرار النهائي اليوم تمهيدًا لاعتماده من الجمعية العمومية الشهر المقبل"، بحسب قوله.

    وأشار الوزير إلى أن خاسائر الشركة بلغت حوالي 971 مليون جنيه في العام المالي 2016-2017، وحوالي مليار جنيه في العام المالي الماضي.

    "جلسنا مع المكتب الاستشاري لدراسة القومية للأسمنت، وفي نوفمبر الماضي الشركة تم إيقاف إنتاج الكلينكر بها وتم تأكيد الإيقاف في فبراير 2018، الخسارة تراجعت في هذه الفترة"، وفقًا للوزير.

    هشام توفيق الحكومة وزارة قطاع الأعمال شركة القومية للأسمنت

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