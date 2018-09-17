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    وزير قطاع الأعمال: لن نبيع شركات الحكومة لمستثمر استراتيجي

    11:39 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
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    كتبت- شيماء حفظي:

    قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن طرح الشركات في البورصة، ولم يعد مطروحًا أن يتم بيع شركات لمستثمر استراتيجي.

    وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم "لم يعد مطروحًا بيع الشركات بالكامل، الطرح الشركات سيكون في البورصة، والشركات التي أصبحت تحقق أرباحًا جيدة نطرح منها 20 أو30 أو 40% منها، لتشترك الدولة في إدارتها، ويدخل القطاع الخاص في الإدارة، ويقترح خطط للتنمية".

    وقال أؤكد الشركات المطروحة في البورصة، لها أرباح جيدة، يتم بيعها بأسعار جيدة، ولا يتم بيعها لمستثمر رئيسي، والبرنامج الطروحات سيبدأ بخمس شركات.

    وتابع الوزير أنه سيتم طرح هذه الشركات بالسعر الموجود في البورصة ( إضافة إلى أو ناقص منها 10%).

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