المصرية للاتصالات تعلن إتمام شراء شركة "مينا للكوابل" بـ 90 مليون دولار

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركتا المصرية للاتصالات وأوراسكوم للاستثمار القابضة اليوم الإثنين عن إتمام صفقة بيع شركة الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية (مينا)، المملوكة للأخيرة بإجمالي مبلغ 90 مليون دولار.

وقالت شركة أوراسكوم في بيان للبورصة إن المصرية للاتصالات استحوذت على حصتها في شركة "مينا كابل".

وبحسب ما قالته المصرية للاتصالات في بيان منفصل أرسلته للبورصة فإن قيمة الصفقة تبلغ 90 مليون دولار موزعة ما بين 40 مليون دولار قيمة ملكية الأسهم و50 مليون دولار قيمة مديونيات شركة مينا كابل.

وقال أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن قرار الاستحواذ على "مينا كابل" جاء بهدف الاستفادة من النمو الملحوظ في حركة الإنترنت الدولية القادمة من الهند والسعودية.

وبحسب بيان أوراسكوم فإن قرار بيع الشركة يأتي متماشيًا مع استراتيجية الشركة المتمثلة في بيع أصولها غير الأساسية.

وتعتزم أوراسكوم استخدام حصيلة البيع في نطاق أنشطة الشركة لتشمل قطاعات جديدة من الأعمال والتي تتمثل بشكل رسمي في القطاع المالي والتطوير العقاري والصناعات الزراعية والترفية والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.

ومينا للكوايل، هي شركة تابعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، التي يمتلكها رجل الأعمال، نجيب ساويرس، وهي مشغل مرخص لتشغيل نظم الكابلات البحرية للربط بين أوروبا وبين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.