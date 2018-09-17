البورصة تواصل التراجع مع بداية التعاملات بعد انخفاض حاد أمس

كتب - مصطفى عيد:

واصلت مؤشرات البورصة هبوطها الجماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد التراجع الحاد خلال جلسة أمس الأحد.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.29% إلى مستوى 14712 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكانت البورصة شهدت تراجعا حادا في أسهمها تأثرا بعدة أسباب كان على رأسها، إلقاء القبض على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" أول أمس السبت.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.61% إلى مستوى 14755 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد الماضي.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، أول أمس، بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، ملغية بذلك قرار إخلاء سبيلهما الصادر في يونيو 2013.

كما شمل قرار الحبس عددا من الأشخاص الآخرين منهم ياسر الملواني نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في المجموعة المالية هيرميس، وعمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بشركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، وحسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، المتهمين في نفس القضية.

وانعكس القرار على أسهم عدد من الشركات المقيدة في البورصة، حيث تراجعت أسهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 8.56%، وشركة القلعة بنسبة 6.04%.

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