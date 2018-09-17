رئيس الشعبة: حظر سير المقطورات فوق الدائري لن يرفع أسعار خدمات النقل

كتب- منار الرخ:

قال أحمد الزيني رئيس الشعبتين العامة للنقل الثقيل والعامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن قرار تطبيق حظر سير النقل الثقيل لمدة 18 ساعة يوميا بالقاهرة الكبرى وعلى الطريق الدائري لن يؤثر على أسعار نقل البضائع.

وأضاف الزيني أن القرار لا يطبق على نقل المواد العذائية التي لا تتعدى حمولتها 4 أطنان، وبالتالي يمكن نقلها على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى نقل المواد البترولية في أي وقت من اليوم، والتي لها استثناء خاص، حتى وإن كانت تتعدى الـ 25 طنا.

وبدأت وزارة الداخلية، صباح السبت، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى، وبحيث تكون فترة الحظر يوميًا بدءا من الساعة 6.00 صباحًا وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل.

وأشار الزيني إلى أن سيارات النقل المحملة بالطوب والأسمنت التي تأتي من طرة إلى حلوان ستبدأ عملها من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا، وفقا للقرار.

وذكر أن ذلك القرار يأتي في مصلحة المواطنين، وأصحاب السيارات، للحد من الحوادث، والازدحام الشديد على الطريق الدائري، وتقليل استهلاك الوقود للنقل، مناشدا جميع أجهزة الأمن والإدارة العامة للمرور بتطبيق القرار، والتواجد بكثافة علي الدائري، وتوقيع أقصى العقوبة على من يخالفه.