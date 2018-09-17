وزير قطاع الأعمال يفتح "الملفات الشائكة" في أول مؤتمر صحفي اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

يعقد وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق، اليوم الاثنين، أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الوزارة في يونيو الماضي - لاستعراض أبرز قضايا القطاع.

ومن المنتظر أن يستعرض توفيق، موقف الشركة القومية للأسمنت، والتي قررت الوزارة إغلاقها وفقا لنتائج دراسة أجراها مكتب استشاري.

كما يتحدث توفيق، عن خطط الوزارة لمواجهة خسائر 48 شركة خاسرة، وبينها شركات صناعية مثل الحديد والصلب، والدلتا للصلب والدلتا للأسمدة، وقطاع الغزل والنسيج.

كما يعرض الوزير خطط الوزارة لتحسين أداء الشركات الرابحة وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتسوية المديونيات على الشركات التابعة لصالح البترول والكهرباء، وبنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية.