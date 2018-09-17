البنك الأهلي يرفع الفائدة 2% على الإقراض بضمان الشهادة الخماسية

كتبت - منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك أصدر قرار الأسبوع الماضي برفع الفائدة بنسبة 2% على الإقراض بضمان شهادة العائد الثابت الخماسية ذات الآجال 5 سنوات.

وتبلغ نسبة الفائدة على الإقراض بضمان الشهادة بعد هذا الرفع 4% فوق عائد هذه الشهادة البالغ 13%، وذلك بدلا من 2% قبل الرفع، وفقا للمصدر.

وأشار المصدر إلى أن قرار البنك برفع الفائدة على الإقراض بضمان شهادة الادخار الخماسية يهدف إلى توحيد نسبة الإقراض على جميع الشهادات الادخارية سواء عام أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

ويسمح البنك للعميل بالاقتراض بضمان الشهادات الادخارية بنسبة 80% من أصل الشهادة مقابل فائدة 4% فوق سعر العائد على الشهادة الادخارية، ويقوم البنك بالحجز على الشهادة حتى سداد العميل آخر قسط للقرض بالكامل.

وكان البنك الأهلي يميز عملاء الشهادة الخماسية بسعر إقراض منخفض 2% عن الشهادات الأخرى قبل هذا التعديل.

ويطرح البنك الأهلي أربعة أنواع من الشهادات الادخارية التي تتباين في آجال الشهادة ونسبة العائد.

ويقدم البنك شهادة ادخارية بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي تحت اسم شهادة استثمار (ب) بفائدة 15.75% ذات أجل عام واحد، ويصرف العائد شهريا.

ويقدم البنك كذلك شهادة ادخارية ثابتة العائد لمدة ثلاث سنوات وتتباين الفائدة حسب دورية صرف العائد حيث تعطي 15% على العائد الشهري، و15,25% على العائد ربع السنوي.

ويقدم البنك شهادة ادخارية خماسية بعائد ثابت 13% سنويا يصرف بشكل شهري، وشهادة أخرى بأجل 3 سنوات بعائد متغير بأعلى 0.25% عن سعر الكوريدور بالبنك المركزي، ويصل إلى 17% سنويا حاليا ويصرف العائد كل ربع سنة.