رئيس غرفة الجيزة: ارتفاع أسعار الفاكهة لنقص المعروض والمقاطعة مصطنعة (حوار)

كتبت- منار الرخ:

تصوير- روجيه أنيس

قال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إنه ليس هناك ممارسات احتكارية في السوق المصري، وإن السبب في ارتفاع أسعار الفاكهة الفترة الأخيرة هو نقص المعروض، واصفا حملة "خليها تعفن" بأنها "مصطنعة وإنها لم تؤثر على الأسعار.

وأضاف ناصر، في حوار مع مصراوي، أن غرفة الجيزة تعمل على زيادة المبادرات والمعارض الخاصة بالسلع والمنتجات خلال الفترات المقبلة، مشيرا إلى أن الغرفة تعاونت مع محافظة الجيزة في إقامة 3 معارض لمستلزمات المدارس في فيصل وأوسيم والبدرشين، وذلك لتخفيف العبء على المواطن في ظل ارتفاع الأسعار.

- ما رأيك في ارتفاع أسعار الفاكهة خلال الفترة الماضية وإطلاق حملة "خليها تعفن" لمقاطعتها؟

ارتفاع أسعار الفاكهة يعود إلى قلة المعروض من الأصناف والتي تراجعت في أسواق الجملة مع إجازة عيد الأضحى، أما حملة "خليها تعفن" فهي حملة مصطنعة وليست حقيقية ولم تؤثر بالأساس على أسعار الخضروات والفاكهة، ونريد التوضيح مجددا أن المعروض القليل هو سبب رفع السلع.

- هل ترى أن هناك احتكارا من تجار بعينهم لبعض السلع مثل الحديد والأسمنت؟

لا يوجد الآن أي ممارسات احتكارية في السوق بشكل نهائي، وأنا كنت عضوا في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالتالي يمكنني أن أؤكد لكم ذلك، كما أن الشركة التي تقوم بالممارسات الاحتكارية يقوم الجهاز بتحويلها إلى النيابة العامة على الفور، بالإضافة إلى حقه إصدار الغرامة المالية المناسبة حسب تقديره للواقعة.

وبالتأكيد هناك الكثير من الأمثلة على مدار السنوات السابقة على محاسبة الشركات التي كانت تقوم بممارسات احتكارية خاصة في مجالات الحديد، والأدوية والمنسوجات والقضايا متداولة حاليا بالمحكمة الاقتصادية، كما أن هناك قانونا يحكم عملية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- مع مرارة زيادة الأسعار التي يعاني منها الكثير من المواطنين كيف ترى مراقبة الأسواق بمصر؟

هناك رقابة دائمة على الأسواق من قبل وزارة التموين والأجهزة المعنية، السلع في العالم كله عرض وطلب، ولا يوجد استغلال ولا جشع تجار كما يقال فى بعض الأوقات، والمنافسة على بيع السلعة واحتياج المواطن لها هو ما يحدد قيمتها وسعرها، وليس التجار، والدليل على ذلك أن سعر كيلو السكر وصل خلال السنة الماضية إلى 20 جنيها بسبب ارتفاع البورصة العالمية للسلعة، ثم تراجع السعر هذا العام إلى 8 جنيهات، مع انخفاضها.

- هل يمكن لغرفة الجيزة التجارية إلزام التجار بزيادة ضخ منتجات بعينها في بعض المناطق؟

نحن كغرفة تجارية ليس لنا أي علاقة بزيادة ضخ منتجات أو غيرها ولا يوجد قانون بذلك، فالغرفة مسئولة عن خدمة التجار وليس تعريضهم للخسارة.

- ما هي أوجه التعاون بين الغرفة وأعضائها ومحافظة الجيزة؟

يوجد بروتوكول تعاون بين الغرفة والمحافظة بإقامة المعارض والتعاون المشترك، وكان آخرها معارض مستلزمات المدارس التي تم افتتاحها منذ أيام قليلة، كما نلتقي مع المسئولين بالمحافظة بشكل دائم للوقوف على مشاكل التجار وتوافر السلع وأي شيء في هذا السبيل.

- حدثنا عن معرض مستلزمات المدارس الذي افتتح منذ أيام؟

الغرفة تعاونت مع محافظة الجيزة في إقامة 3 معارض لمستلزمات المدارس في فيصل وأوسيم والبدرشين، وذلك لتخفيف العبء على المواطن في ظل ارتفاع الأسعار، وتتراوح التخفيضات بين 20 و30%، ويضم أكثر من 60 شركة للأدوات المكتبية.

- هل تتلقى الغرفة دعما من الشركات الكبرى ورجال الأعمال الأعضاء بها؟

لا نتلقى أي دعم نهائيا من رجال الأعمال، وموارد الغرفة ذاتية من خلال حصولنا على رسوم من شهادة المزاولة التي تصدر للتاجر.