أسعار الفائدة على أذون الخزانة تجذب بعض عملاء البنوك بدلا من الودائع

كتبت- منال المصري:

جذبت أسعار الفائدة المرتفعة في أذون الخزانة بعض العملاء من الأفراد والشركات الذين كانوا يضعون أموالهم في الودائع بالبنوك، بحسب ما قاله مصرفيون لمصراوي.

ووقال المصرفيون إنهم لاحظوا أن بعض العملاء وخاصة من الشركات بدأوا بشكل طفيف في سحب جزء من ودائعهم لإعادة استثمارها في أذون الخزانة قصيرة الأجل بعد ارتفاع سعر الفائدة عليها.

ويتجاوز العائد على أذون الخزانة 15.76% بعد خصم الضريبة، مقارنة بفائدة تقدمها البنوك على ودائع البنوك قصيرة الأجل أقل من عام، نسبتها 12%.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر ارتفع في عطاء اليوم الأحد، إلى 19.4% لأجال 91 يومًا وارتفع إلى 19.75% على الأجال 273 يومًا.

وقال تامر الصادق، مساعد مدير عام إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاص، إن العائد على أذون الخزانة وخاصة 6 أشهر وسنة أصبح منافس جدًا لأسعار العائد على الودائع بالبنوك قصيرة الأجل حيث يصل العائد على أذون الخزانة بعد خصم 20% ضريبة إلى 15.76%.

وبحسب الصادق فإن بعض البنوك لا تستطيع رفع الفائدة على الأوعية قصيرة الأجل إلى مستوى العائد على أذون الخزانة حتى لا ترتفع تكلفة تشغيل الأموال في البنوك.

وأوضح أن العملاء من الشركات أو الأفراد من كبار العملاء يعدون أكثر ميولًا للاستثمار في أذون الخزانة مقارنة بصغار العملاء من الأفراد الذين لا يملكون خبرة في الاستثمار في هذه الأوعية.

وأضاف أن البنوك ترشح لعملائها أفضل وعاء ادخاري مربح لهم سواء أذون خزانة أو ودائع وذلك للحفاظ على ثقة العميل.

وقال محمد بدر، نائب العضو المنتدب في أحد البنوك الخاصة، إن ارتفاع أسعار أذون الخزانة أدى بشكل طفيف إلى اتجاه بعض العملاء من الشركات والأفراد لتحويل جزء من أموالهم في البنوك لاستثمارها في أذون الخزانة لحصولهم على عائد أكبر.

لكن نسبة تحول العملاء إلى أذون الخزانة لم تدخل مرحلة الخطر ومازالت في الحدود الآمنة، بحسب بدر.

وأوضح بدر أن البنوك تسعى للاحتفاظ بودائع عملائها عن طريق زيادة الفائدة على الودائع قصيرة الأجل من أسبوع إلى شهر، وهي زيادة لا تؤثر على التكلفة بشكل كبير.

وتترقب البنوك حاليًا قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة يوم الخميس بعد القادم.

واتفق محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة مع الآراء السابقة، في تأثير ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة على تحويل بعض ودائع العملاء من البنوك للاكتتاب في أذون الخزانة.

وقال عبد العال إن ارتفاع أسعار أذون الخزانة أثر بشكل طفيف على اتجاه بعض العملاء من الشركات والأفراد في تحويل جزء من أموالهم من البنوك لاستثمارها في أذون الخزانة.

وتواجه البنوك حاليًا تحديًا بين تحويل أموال العملاء من الشركات والأفراد من كبار العملاء من البنوك لشراء أذون خزانة وبين رفع الفائدة على أوعيتهم قصيرة الأجل مما ينعكس على تراجع أرباحهم مقابل الاحتفاظ بعملائهم ومستوى السيولة، بحسب عبد العال.