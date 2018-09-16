الخميس.. إضافة خانة "المليم" لأسعار الأسهم بالبورصة تحت الـ 2 جنيه

القاهرة- مصراوي:

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد من الألف من الجنيه المصري (بالمليم)، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوفية عن مستوى 2 جنيه مصري، ليبدأ العمل بالنظام الجديد الخميس المقبل، بحسب بيان أرسلته البورصة اليوم.

ووفقا للبيان، سيتم وضع الأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى 2 جنيه مصري في قائمة خاصة، وسيتم مراجعة القائمة أسبوعيا بحد أقصى في ضوء التغيرات السعرية اليومية بما في ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إنه سيتم بدء العمل بنظام المزايدة الجديدة الخميس المقبل، وذلك بعد إجراء تجارب ناجحة تأكدت خلالها البورصة من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ النظام الجديد لدى البورصة، وشركات السمسرة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأضاف فريد: "تطوير نظام المزايدة من شأنه أن يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى 2 جنيه أو من أي عملة أخرى الإيقاف بسبب الحدود السعرية".

وذكر أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر.

وانتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، بحسب فريد.

ويأتي هذا التعديل ضمن 3 تعديلات اقترحها مجلس إدارة البورصة واعتمدتها هيئة الرقابة المالية، لتطوير أنظمة التداول ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية، من أجل تعزيز التداول والسيولة، وفقا للبيان.

ومن شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال، وفقا للبورصة التي أشار إلى أن السيولة والتداولات هي المحرك والضمانة الأساسية لجذب ونجاح أي طروحات جديدة.

ومن المتوقع أن يبدأ برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الأخير من 2018 بطرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان بقيمة متوقعة 2 مليار جنيه، ثم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بنسبة 20% من الأسهم بحصيلة متوقعة 2.5 مليار جنيه.

ووفقا للبيان، اعتمدت الرقابة المالية أيضا مقترح البورصة بتعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافي قيمة الوثيقة "NAV".

ويعكس سعر فتح الوثيقة اليومي في النظام الجديد نصيب الوثيقة الواحدة من صافي قيم أصول الصندوق، وليس سعر إغلاق الوثيقة نهاية كل جلسة، وهو ما يعد آلية لتنشيط التداول والسيولة على وثائق صندوق المؤشر، ومن ثم تعزيز كفاءة والسوق وتنشيط التداول، بحسب البيان.

ووافقت الرقابة المالية أيضا على مقترح البورصة بأن يتم العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتباراً من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم.

ويسري ذلك على انتقال الورقة المالية فيما بين القوائم بما يتناسب مع نسبة الشراء بالهامش لكل قائمة، وذلك أيضا من شأنه أن يتيح مرونة أكبر في عملية التداول على الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة، وفقا للبيان.