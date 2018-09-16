الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مصرية مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياته في بداية التعاملات.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، وهو نفس أسعاره في الصباح.

وثبت سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.