زيادة جديدة في أسعار العائد على أذون الخزانة لأجل 3 و9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا، في العائد على أذون الخزانة أجال 91 يوما (3 أشهر) و273 يوما (9 أشهر) خلال عطاء اليوم، الذي يطرحه المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وارتفعت الفائدة على أذون الخزانة أجال 91 يوما إلى 19.435% مقابل 19.313% في العطاء السابق، وسجلت الفائدة على أذون الخزانة 273 يوما 19.757% مقابل 19.549% في العطاء السابق.

وتلقت وزارة المالية عروضا على أذون الخزانة (91 يوما) 285 طلبا بقيمة 9.766 مليار جنيه قبلت منها 248 طلبا بقيمة 8.250 مليار جنيه.

كما تلقت على أذون الخزانة (273 يوما) 234 طلبا بقيمة 8.832 مليار جنيه قبلت منهم 126 طلبا بقيمة 4.783 مليار جنيه.

وتسجل أسعار أذون الخزانة فائدة أعلى من متوسط سعر الكريدور بالبنك المركزي الذى يبلغ 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.