أسعار الذهب تواصل التراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستويات الأمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 602 جنيه مقابل 603 جنيهات بالأمس، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 516 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 688 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 4816 جنيهًا.

وقال نجيب إن أسعار الذهب تراجعت، نتيجة لإغلاق بورصة أول أمس على انخفاض في سعر الأوقية.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب الجمعة الماضية في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل اليوان الصيني بعد أن قال تقرير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات صينية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1195.21 دولار للأوقية بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 28 أغسطس عند 1212.65 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي.