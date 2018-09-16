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    الإحصاء: 44% ارتفاعًا في عجز الميزان التجاري خلال شهر يونيو الماضي

    01:16 م الأحد 16 سبتمبر 2018
    الإحصاء: 44% ارتفاعًا في عجز الميزان التجاري خلال شهر يونيو الماضي

    سفينة تجارية - أرشيفية

    كتبت- إيمان منصور:

    ارتفعت قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري إلى 3.62 مليــار دولار خـــلال شهر يونيو الماضي مقابل 2.51 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام الماضي بنسبــة زيادة قدرها 44%، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

    وارتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 7.8% حيـث بلغـت 2.10 مليــار دولار خـلال شهــر يونيو، مقابل 1.95مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

    وأرجع البيان ارتفاع قيمة صادرات، إلى زيادة صادرات بعض السلع، كالبترول الخام بنسبه 33.8%، ولدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 45.4%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 15.7%، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 120.2%.

    وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 17.5%، فواكه طازجة بنسبة 33.2%، وأسمدة بنسبة 27.8%، وأثاث بنسبة 13.7%.

    وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 28.2% حيث بلغـت 5.72 مليار دولار خـلال شهر يونيو الماضي، مقابل 4.46 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع .

    وأرجع البيان هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 106.1%، والبترول خام بنسبة 84.4 %، ولدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك بنسبة 61.3%، و سيارات ركوب بنسبة 78.2%.

    وفي المقابل انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها منتجات البترول بنسبة 15.6٪، والقمح بنسبة 15.1%، وخيوط من شعيرات وألياف نباتيه أو اصطناعية بنسبة 15.6٪.

    الميزان التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة قيمة الصادرات حركة التجارة

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