"القابضة" تدعو مجلس إدارة القومية للأسمنت لإطلاعه على دراسة "الإغلاق"

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، اليوم الأحد، إنه تمت دعوة مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت إلى اجتماع، غدا، بالشركة القابضة، لإطلاعه على التقرير المبدئي، للدراسة التي أعدت عن مصير الشركة.

وأضاف مصطفى، أنه سيتم خلال الاجتماع مع مجلس إدارة القومية، بكافة أعضائه، عرض التقرير المبدئي للدراسة التي أجراها المكتب الاستشاري بشأن موقف تشغيل شركة القومية للأسمنت والذي أوصى بإغلاقها لعدم جدوى تشغيلها.

وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، اعترض على نتائج الدراسة، وطالب الشركة القابضة بعرض التقرير عليهم قبل انعقاد الجميعة العامة – المقرر لها الشهر المقبل – لاتخاذ قرار تصفية الشركة.

قال مصطفى، إن الشركة القابضة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد لقاء الغد، لإعلان ما تم مناقشته خلال الاجتماع مع مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت.

وأضاف مصطفى أن " مجلس الإدارة يشكك في الدراسة، وهناك من يتحدث عن أنه يمكن إعادة تشغيل القومية بتكلفة 100 مليون جنيه، في حين إن الدراسة انتهت إلى أنه لإعادة تأهيل مصنع الشركة فإنها بحاجة إلى استثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه، بخلاف مديونياتها".

وكان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إن الدراسة التي يجريها مكتبًا استشاريًا متخصصًا توصلت إلى عدم جدوى تشغيل الشركة القومية للأسمنت، وأإ الحل الأفضل هو إغلاق الشركة مع تعويض العمال ماديًا.

وقال مصدر لمصراوي، إن الشركة القابضة ستتجه لبيع أصول الشركة القومية للأسمنت، لتوفير سيولة لسداد مديونيات الشركة البالغة نحو 4 مليارات جنيه، وتمويل حصول العمال على حقوق المعاش المبكر.

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