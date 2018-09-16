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    البورصة توافق على شطب القومية للأسمنت وتحذف بياناتها اليوم

    01:05 م الأحد 16 سبتمبر 2018
    البورصة توافق على شطب القومية للأسمنت وتحذف بياناتها اليوم

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت البورصة، في بيان، اليوم الأحد، إن لجنة قيد الأوراق المالية، وافقت في جلستها المنعقدة أمس، على شطـب أسهم شركة القومية للأسمنت في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري، الذي كانت تقدمت به الشركة القابضة المالكة لشركة.

    وأضاف البيان، أنه بعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم الحرة الأربعاء الماضي، حيث اشترت القابضة 4.6 مليون سهم، بنسبة 92% من إجمالى الأسهم المتداولة في البورصة، فإنه سيتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة ، اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم، مع إخطار شركة مصر للمقاصة بذلك.

    وتابع البيان :"ويتم تداول أسهم الشركة خارج المقصورة من خلال نظام القبول الآلي للأوامر وذلك لمدة ثلاثة أشهر ويتم عرض موقف الشركة في نهايتها على لجنة القيد ".

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