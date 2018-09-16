أرباح ايجيترانس تتراجع بنسبة 59.5% خلال النصف الأول من العام

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض صافي ربح الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) المجمعة بعد الضرائب، بنسبة 59.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 25 مليون جنيه مقابل 61.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بحسب بيان للشركة اليوم الأحد.

وتراجعت إيرادات الشركة، خلال النصف الأول من العام، بنحو 45.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 124.1 مليون جنيه، نتيجة تناقص عدد المشروعات العملاقة.

وأرجع البيان هذا الانخفاض إلى هبوط أرباح أسعار الصرف بنسبة 92.6% لتصل إلى 0.32 مليون جنيه، بينما حققت صافي إيرادات الفوائد زيادة بنسبة 141.4% مع انخفاض المخصصات بنسبة 70% لتصل إلى 2.7 مليون جنيه.

وقالت عبير لهيطه، رئيس مجلس إدارة ايجيترانس، إن "نتائجنا المالية شهدت خلال الإثنى عشر شهرًا الأخيرة تغيرات كبيرة، إلا أنّ محفظة أعمالنا مازالت تركز على الأعمال التي تتمتع بهوامش أرباح وعوائد كبيرة، مع تطبيق خطة متكاملة لتخفيض التكاليف في كافة قطاعات الأعمال وتقوية مركزنا المالي وتحسين الهيكل التنظيمي للشركة".

وأضافت لهيطة أن"نتائج النصف الأول من العام الحالي تؤكد تطور قدرتنا على توليد تدفقات نقدية قوية والاستدامة المالية التي تتمتع بها أعمالنا".

وصلت إيرادات النشاط المستقلة لشركة ايجيترانس إلى 105.6 مليون جنيه، بنسبة تراجع 42.8% مقارنة بنفس الفترة من 2017، بينما انخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 39.1% لتصل إلى 69.8 مليون جنيه.

وتقول لهيطه، إن الشركة وقعت على عقد جديد لمحطتي غرب القاهرة والوليدية بأسيوط لتوليد الكهرباء بإيرادات متوقعة تصل إلى 40 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ينطلق العمل في هذين المشروعين خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث يمتد العمل فيهما لمدة 6 أشهر وخلال تلك الفترة تتولى ايجيترانس كل أعمال النقل والخدمات اللوجستية وخدمات التركيب بالمحطتين.

وتراجعت أرباح الشركة، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 31.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.