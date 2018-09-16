انخفاض أسعار الفول والدقيق.. أسعار السلع الأساسية اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول والدقيق والسكر، بينما ارتفعت أسعار المسلى البلدي وزيت عباد الشمس، خلال أسبوع، بحسب ما أظهرته بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

ويقدم مصراوي أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، يوم الأحد من كل أسبوع، ويعتمد المجلس على متوسط الأسعار القطاعي للسلع

ما بين أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية، بحسب الموقع.

وفيما يلي أسعار السلع بحسب ما وردت على الموقع:

السلع الأساسية

الأرز معبأ بين 8.5 و14 جنيهًا للكيلو.

الفول بين 9 و30 جنيهًا للكيلو، بتراجع 50 قرشا.

العدس بين 15 و30 جنيهًا للكيلو.

الدقيق بين 6.5 و10.5 جنيها، بانخفاض جنيها ونصف.

السكر بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيها.

الشاي بين 75 و95 جنيهًا للكيلو.

السمن الصناعي بين 18.5 و30 جنيهًا للكيلو.

السمن البلدي بين 50 و140 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات.

زيت عباد الشمس بين 17 و26جنيه للتر، بارتفاع جنيها ونصف.

المكرونة بين 7 و13جنيهًا للكيلو.

البيض الأبيض بين 35 و47 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر بين 35 و47 جنيهًا للكرتونة.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 110 و180 جنيهًا للكيلو.

الضأن بين 110 و175 جنيه للكيلو.

البتلو بين 110 و 180 جنيهًا للكيلو.

الدواجن البيضاء بين 25 و37 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين.

الدواجن البلدي بين 30 و45 جنيهًا للكيلو.