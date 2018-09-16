البنك الزراعي يعتزم التعاقد مع "فيزا" لإصدار 3 ملايين بطاقة ائتمانية

كتبت- منال المصري:

قال تامر جمعه، نائب رئيس البنك الزراعى المصري، اليوم الأحد في بيان صحفي إن البنك يخطط لإطلاق مجموعه من المنتجات الإلكترونيه المختلفه مثل الكريدتكارد والمحفظه الذكيه بهدف ميكنة المدفوعات والتقليل من تداول الكاش.

وأشار جمعة إلى أن البنك يعتزم التعاقد مع شركة فيزا للمدفوعات الإلكترونية، لإصدار ٣ ملايين بطاقة كريدت كارد ومحفظة ذكية لكافة عملاء البنك البالغين نحو ٣ ملايين عميل.

وأضاف جمعه أن البنك استعان في إطار تحقيق هذا الهدف بكثير من التجارب ونماذج النجاح الخارجيه حيث تم الاستعانة بشركة Ernst & young .