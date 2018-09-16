ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر السمك البلطي، جنيها واحدا، اليوم السبت في سوق العبور، إلى 22.5 و23.5 جنيه، مقارنة بأسعار الأمس.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري إلى 39 و45 جنيهًا، وتراوح سعر الجمبري الممتاز بين 275 و325 جنيهًا، وهو نفس سعر الأمس.

واستقر الكابوريا بين 30 و125 جنيهًا للكيلو، والسمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيهًا.