هيرمس: لسنا طرفًا في قضية التلاعب بالبورصة والملواني مدير غير تنفيذي

القاهرة- مصراوي:

قالت المجموعة المالية هيرمس القابضة اليوم الأحد إن أحد المحتجزين احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة التلاعب في البورصة، هو ياسر الملواني، يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي منذ ديسمبر 2014.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته للبورصة أنها ليست طرفًا في القضية المنظورة، ولذلك فإن أنشطة الشركة وعمليتها مستمرة كالمعتاد في ظل الإدارة الحالية.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد معروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة، كما شمل قرار الحبس حسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، المتهمين في نفس القضية.