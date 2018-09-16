لماذا تم اختيار مصر كأفضل دولة للاستثمار في أفريقيا؟

الاستثمار في القطاع العقاري أحد أبرز الأنشطة في مص

القاهرة- مصراوي:

اختار بنك راند ميرشانت، مصر كأفضل بلد للاستثمار في قارة أفريقيا هذا العام وذلك للعام الثاني على التوالي.

واحتلت مصر قائمة تضم 10 دول أفريقية هم أفضل دول القارة، في مجال الاستثمار بحسب التقرير الصادر حديثًا عن البنك تحت عنوان "أين تستثمر في أفريقيا".

وجاء في المركز الثاني دولة جنوب أفريقيا، التي تفوقت عليها مصر للعام الثاني على التوالي، تلتها المغرب وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار.

"اختيار مصر يعزز الثفة في الاقتصاد المصري"، هكذا جاء تعليق وزيرة الاستثمار، سحر نصر، على التقرير.

وقالت في بيان أمس إن مثل هذه التقارير تؤكد أن مصر تمضي في الطريق الصحيح بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت بها في مجال الاستثمار.

وتنفذ مصر حاليًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأته في نوفمبر 2016 بقرار تعويم الجنيه، ورفع الفائدة وأسعار الطاقة، كما أقرت عدة قوانين مشجعة لمناخ الاستثمار مثل قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية.

لماذا اختيرت مصر أفضل بلد للاستثمار؟

فسرت سيليست فوكونير، وهي ضمن فريق بنك راند ميرشانت، لماذا اختيرت مصر على رأس قائمة أفضل الدول الأفريقية للاستثمار فيها خلال هذا العام، وذلك في مقابلة لها مع موقع بيزنيوز.

وقال سيليست إن مصر أصبحت أكبر سوق أفريقي من حيث القوة الشرائية بعدد سكان 97 مليون نسمة.

وتضيف لو نظرنا إلى مناخ الأعمال، فجنوب أفريقيا مثلًا، التي أزاحتها مصر من على قائمة أفضل الدول الأفريقية للاستثمار، لا تزال بعيدة عن مصر، وإذا وصعت في مقارنة ستكون مصر هي الفائزة.

وبحسب سيليست فإن قبل بضعة أعوام كانت نيجيريا أكبر سوق في أفريقيا، وذلك بعدما أعادوا حساب ناتجهم المحلي الإجمالي، ولكن مصر الآن تجاوزت نيجيريا، وأصبحت دولة جنوب أفريقيا ثالثًا.

وقالت إن معادلة اختيار الدول تأخذ بعين الاعتبار تقلب سعر الصرف، من حيث القيمة الدولارية، وفي هذه المقارنة تأتي مصر رقم واحد، موضحة "إذا كنا نأخذ سعر الصرف بعين الاعتبار، فقد شهدنا انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري. كان ذلك سلبيًا بالنسبة للاقتصاد، وقد انعكس بالفعل في بيئة الأعمال، وهو ما نضعه نصب أعيننا".

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته في أعقاب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وتقول سيليست، إذا نظرًا لتوقعات صندوق الندق الدولي لحجم السوق على مدى السنوات القليلة المقبلة، فإنه من المتوقع أن تبقى مصر في المرتبة الأولى، حيث سيساعدها معدل نموها الذي يتوقع أن يكون فوق 4%، مقارنة بنيجيريا وجنوب أفريقيا بمعدل 1.5% و2% على التوالي.

ويتوقع البنك أن تحتفظ مصر بموقعها كأكبر سوق في إفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما ينظر البنك في تقييمه للدول الأفريقية إلى الأنشطة الاقتصادية مثل النمو وحجم السوق والمخاطر المحيطة به، بحسب سيليست.