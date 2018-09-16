"المركزي" يوافق لبنك الكويت الوطني على رفع الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني مصر، إن البنك تلقى يوم الخميس الماضي، موافقة البنك المركزي على طلب البنك برفع الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات .

وأشار المصدر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الهدف من زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية هو جذب مدخرات من الأفراد لفترات طويلة الأجل.

وبعد موافقة المركزي سيرتفع العائد على الشهادة إلى 13% بدلا من 11.5% يصرف شهريا، أو 13.25% بدلا من 11.75% يصرف العائد كل ثلاثة أشهر .

ويبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار خمسة آلاف جنيه، ويسمح البنك باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها كما يتيح البنك الاقتراض بضمانها.

وتعمل بعض البنوك الخاصة حاليا على رفع العائد على الأوعية الادخارية سواء الشهادات أو الحسابات بهدف تعويض نقص السيولة، التى شهدت تراجعا تأثرا بالشهادات مرتفعة العائد التي كانت متوفرة في البنوك العامة .

وتعمل البنوك العامة حاليا على إعادة هيكلة أسعار الودائع بهدف التخلص من بعض الودائع المتراكمة مرتفعة العائد التي تكبدهم تكلفة تشغيلية مرتفعة في ظل ارتفاع حجم السيولة خاصة لدى بنكي الأهلي ومصر.