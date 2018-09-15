التضامن: صرف 10 آلاف جنيه لكل حالة وفاة في واقعة الغسيل الكلوي بالشرقية

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت إن الوزيرة، غادة والي، قررت صرف 10 آلاف جنيه لكل حالة وفاة في حادث مستشفى ديرب نجم بالشرقية.

وتعرض 3 مواطنين للوفاة وأصيبت 13 آخرين، أثناء اجرائهم جلسات الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وقال بيان من وزارة التضامن اليوم إن غادة والي طلبت من فريق الإغاثة بالمديرية بالتوجه إلى مستشفى ديرب بالتنسيق مع الهلال الأحمر وفريق الضمان لحصر حالات الوفاة والإصابه وعمل أبحاث اجتماعية لأسرهم وتحديد نوع المساعدة الممكنة على الفور لهم ولأسرهم.