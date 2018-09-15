غرفة القاهرة تفتتح معرض "مدارس" الأربعاء المقبل

كتبت- منار الرخ:

تفتتح غرفة القاهرة التجارية، الأربعاء المقبل، معرض "مدارس" ويستمر منذ 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري، استعدادا لاستقبال الموسم الدراسي الجديد.

وقالت الغرفة في بيان اليوم السبت، إنه من المقرر أن يفتتحه الوزارء، عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة.

وقال العربي، إن المعرض يهدف لمساندة المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بمراعاة المواطنين محدودي الدخل وتوفير احتياجات المدارس والجامعات بأسعار مناسبة، حيث يتضمن المعرض سلع ذات أسعار مخفضة لدعم المواطنين مع دخول العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن المعرض يلبي كل متطلبات أبناء المواطنين استعدادا للدراسة حيث تشارك به شعب ( الأدوات الكتابية والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس والمواد الغذائية ).