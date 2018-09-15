مرتضى منصور: الزمالك سدد مستحقاته المتأخرة للضرائب كاملة

القاهرة – مصراوي:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم السبت، إن النادي سدد مستحقاته للضرائب بالكامل، كما سدد المديونات المتراكمة للمجالس السابقة منذ عام 1996.

وأضاف منصور، خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية محمد معيط، اليوم، أن الحكومة الحالية تساعد الشعب ولا تعانده وهدفها خدمة المواطنين، وأنه يتم مراجعة قانون الضرائب العقارية بعد اعتراض البعض عليه.

وطالب منصور، بعدم الالتفات للشائعات في الفترة الحالية، ومساعدة الحكومة في مهمتها، وعدم النظر للشائعات، وشدد على أن مشكلة مصر حاليا متمثلة في الشائعات التي تهدف لهدم البلد.

وكان وزير المالية، أعلن خلال المؤتمر، تحصيل الوزارة، أصل الدين على الزمالك لمصلحة الضرائب، مع التنازل عن فوائد وغرامات المديونية، في أول تطبيق لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات – الذي وافق عليه الرئيس السيسي، الشهر الماضي.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الزمالك هو أول المستفيدين من تطبيق هذا القانون.