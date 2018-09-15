المالية: التنازل عن غرامات وفوائد مديونية نادي الزمالك

القاهرة – مصراوي:

قال محمد معيط وزير المالية، اليوم السبت، إن مجلس إدارة نادي الزمالك، أنهى كافة الأمور الخاصة بسداد المديونية على النادي، وحصلت الوزارة على أصل الدين وتم التنازل عن الغرامات والفوائد، لأن نادي الزمالك يخدم الدولة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، اليوم، أن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، والذي تم إعداده تمت الموافقة عليه في أغسطس، أصبح الزمالك أول الجهات التي تستفيد منه.

وأشار الوزير، إلى أن الرئيس السيسي أعطى تعليمات بحل النزاعات الخاصة بالضرائب مع الهيئات، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح قانون لإعفاء من غرامات التأخير وتمت الموافقة عليه.

وأعلنت الوزارة، الشهر الماضي، موافقة الرئيس على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، تصل إلى إعفاء الممول من 90% من غرامات تأخير دفع الضريبة.

ووفقا لبيان سابق من المالية، قال محمد معيط، إن هذا القانون يأتي في إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.

"ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية" بحسب الوزير.

وحدد القانون، عددا من الحالات التي يحصل فيها الممول على تسهيلات، لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة

وقال وزير المالية اليوم، إن ما حدث مع نادي الزمالك ترجمة لفكرة وسياسة الدولة، في ظل رغبة الحكومة في مساعدة الأندية والهيئات، مضيفا أن نادي الزمالك كان عليه حجزًا إداريًا والدولة لم تحقق استفادة من هذا الحجز.

وكان مجلس إدارة النادي الأبيض اجتمع مع محمد معيط وزير المالية لانهاء أزمة الضرائب.