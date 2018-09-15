البترول تجري تعديلات لبعض بنود قانون الثروة المعدنية لزيادة النشاط

كتب- مصطفى عيد:

قال وزير البترول، طارق الملا، إنه جاري حاليًا العمل على إجراء تعديلات على بعض بنود قانون الثروة المعدنية بهدف إعطاء دفعات للنشاط التعديني وزيادة مساهمته في الدخل القومي.

وقال بيان صحفي من وزارة البترول، اليوم السبت إن الوزير، طارق الملا، التقى سفير أستراليا، نيل هوكنز، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال التعدين والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأسترالية في مشروعات التعدين واستغلالها.

وأضاف البيان أن الملا أعرب عن تطلعه لزيادة حجم استثمارات الشركات الأسترالية في مصر خاصة في مجال التعدين وانضمام شركات جديدة للعمل في ضوء الإمكانيات والخبرات المتميزة التي تمتلكها هذه الشركات في هذا المجال في ضوء الفرص الاستثمارية التي تزخر بها مصر في مجال الثروات التعدينية.

وقال وزير البترول إن الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تجريها مصر حاليًا هيأت مناخ الاستثمار وجعلته أكثر جاذبية وتحفز الشركات العالمية على زيادة أنشطتها واستثماراتها.

ونقل البيان عن السفير الأسترالي، قوله إنه بلاده تتابع عن كثب الجهود التي يبذلها قطاع البترول لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأضاف أن النجاحات التي تحققت في مجال البترول والغاز مؤخرًا جذبت أنظار العالم وفتحت شهية الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وتابع أن شركات التعدين الأسترالية تهتم بأنشطة التعدين في مصر وتحرص على متابعة جهود تطويره والفرص الاستثمارية المتاحة به.

وذكر البيان أن السفير الأسترالي، وجه الدعوة للملا، لحضور المؤتمر الدولي الخامس للتعدين والموارد والذي يعقد في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل بالعاصمة الأسترالية ملبورن، والذى يعد من أكبر المؤتمرات الدولية في مجال التعدين حيث يشارك به هذا العام أكثر من 250 شركة عاملة في مجال التعدين من أكثر من 90 دولة.