الجمبري عند 325 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر السمك البلطي اليوم السبت في سوق العبور عند نفس مستواه بالأمس، ليتراوح بين 21.5 و23.5 جنيه.

وتراوح سعر الجمبري الممتاز اليوم بين 275 و325 جنيهًا، وهو نفس سعر الأمس، وبلغ سعر كيلو السمك البوري نحو بين37 و43 جنيهًا، وهو نفس سعر الأمس.

واستقر الكابوريا بين بين 30 و125 جنيهًا للكيلو، والسمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيهًا.