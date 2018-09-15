سحر نصر: اختيار مصر أفضل بلد للاستثمار في أفريقيا يعزز الثقة في اقتصادنا

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم السبت، إن اختيار "بنك راند ميرشانت"، مصر أفضل بلد للاستثمار في عام 2019 فى قارة أفريقيا للعام الثاني على التوالي، يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

ووفقا للبيان، احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول للاستثمار، في تقرير "أين تستثمر في أفريقيا" الذي يصدره بنك راند ميرشانت.

وأكدت نصر، أن المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية في مجال البنية الأساسية ساهمت في تهيئة مناخ جاذب الاستثمارات، خاصة وأن مصر حققت قفزات ملموسة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وكانت موضع إشادة من كافة المؤسسات الدولية.

وأضافت الوزيرة، أن مثل هذه التقارير تؤكد أن مصر تمضي في الطريق الصحيح بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت بها في مجال الاستثمار.

"هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلع لمصر لجذب المزيد منها، نظرا لدورها في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل" وفقا للوزيرة.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مستمرة في إجراءتها الإصلاحية والتوسع في فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين.

وكان التقرير ذكر أن مصر أكثر الدول الأفريقية جذبا للاستثمارات لأنها أكبر سوق أفريقي من حيث إجمالي الناتج المحلي، حيث تتميز بأكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.