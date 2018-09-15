ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن ارتفعت اليوم مقارنة بأسعارها أمس.

وارتفع كيلو الدواجن بالمزرعة إلى 22 جنيهًا مقابل 21 جنيهًا، ليسجل 26 جنيهًا بالأسواق مقابل 25 جنيهًا بالأمس، بحسب السيد.

وأضاف السيد أن الإقبال مازال ضعيفًا بعد عيد الأضحى، نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، متوقعا زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تحضيرات موسم الدراسة.

وقال السيد، إن سعر البيض ارتفع بنحو جنيهين، لتسجل الكرتونة نحو 32 جنيهًا بالمزرعة، و37 جنيهًا بالأسواق.

وأضاف السيد أن سعر الكتكوت تراوح بين 6.5 و7 جنيهات، نتيجة زيادة الإقبال من المربيين بعد انتهاء موسم عيد الأضحى.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.